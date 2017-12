Incidenti stradali, polizia: in Italia oltre 3mila morti nel 2016

"Inutile inasprire le sanzioni" - "La soluzione che viene data da decenni è sempre l'inasprimento delle sanzioni, che ormai è chiaro, non servono a nulla", ha aggiunto il presidente dell'Anaspol.



"Serve creare coscienza della sicurezza stradale" - "Contro questa ecatombe che colpisce tantissimi dei nostri giovani - ha sottolineato - occorre cominciare a creare una coscienza della sicurezza stradale, a partire dall'inserire nei programmi scolastici, sin dalle elementari i corsi di educazione stradale, almeno cerchiamo di salvare dalla mattanza le future generazioni". Da qui la proposta di obbligare i Comuni ad utilizzare tutti i soldi delle multe, e non solo il 50% come avviene oggi, per aumentare la sicurezza sulle strade.