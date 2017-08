Incendi, Italia primo Paese in Europa per numero di roghi

Nell'estate 2017 l'Italia, con 371 roghi divampati, è il primo Paese in Europa per numero di incendi boschivi. Inoltre con 72.039 ettari andati in fumo è seconda solo al Portogallo (115.323 ettari) per estensione bruciata. E' quanto emerge da una mappa, aggiornata al 27 luglio, del Centro di coordinamento per la risposta all'emergenza della Commissione europea. In Spagna gli incendi sono stati 43, mentre in Francia 22.