Incendi, Coldiretti: almeno 15 anni per ripristinare i boschi bruciati

Ci vorranno almeno 15 anni per ripristinare i boschi andati a fuoco nell'ondata di incendi che ha colpito l'Italia. Lo afferma la Coldiretti, stimando una perdita di circa diecimila euro a ettaro. "Oltre alla drammatica perdita di vite umane - sostiene la confederazione - i roghi provocano una forte perdita di biodiversità: per ogni ettaro di macchia mediterranea andato in fumo sono morti in media 400 animali e migliaia di specie vegetali". Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla celebrazione del trentennale delle vittime dell'alluvione in Valtellina, è intervenuto sull'argomento: "Azioni di criminali, da punire con forte determinazione e grande severità".