Vasto incendio nel Grossetano, evacuati camping a Capalbio

In seguito all'emergenza incendi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha dichiarato che "chiederemo lo stato di emergenza al governo". In una nota Zingaretti ha sottolineato che nelle ultime 24 ore si sono alzati in volo 10 elicotteri regionali e sono scesi in campo centinaia di vigili del fuoco e volontari della protezione civile.



In Campania, dopo la devastazione dei giorni scorsi sul Vesuvio, si è registrata la ripresa di un focolaio a Torre del Greco in zona Montedoro. Sul posto sono entrati in azione i Candair ma le operazioni sono complesse per la presenza di forti venti settentrionali. Altri fronti si registrano a Sant'Anastasia, Barano d'Ischia, Conca dei Marini e a Napoli in zona Astroni.