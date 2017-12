Il Papa prega per i sequestrati: "Possano tornare a casa per questo Natale"

Il Papa ha esortato a invocare "il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto". In particolare, il Pontefice ha rinnovato il proprio appello "affinché, in occasione del Santo Natale, le persone sequestrate, sacerdoti, religiosi e religiose e fedeli laici, siano rilasciate e possano tornare alle loro case".