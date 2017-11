Lamborghini Huracan donata a Papa Francesco, all asta per beneficenza

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Lamborghini ha realizzato un numero unico del modello Huracan e lo ha donato a Papa Francesco prima dell'udienza generale alla presenza dei vertici della casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese. L'esclusiva e personalizzata vettura, firmata dal Pontefice, verrà battuta all'asta da Sotheby's e il ricavato sarà consegnato direttamente alla Santa Sede che destinerà la somma in beneficenza per la ricostruzione della Piana di Ninive per mezzo della Fondazione di diritto pontificio "Aiuto alla Chiesa che Soffre".