Foreign fighter, undici sono in Italia

Sono rientrati in Italia dai territori di guerra e sono costantemente monitorati dall'intelligence: nel nostro Paese ci sono undici foreign fighters. Una rete che la polizia tiene sotto controllo e che potrebbe essere utile per ottenere informazioni sui contatti con il mondo dell'Isis in tutta Europa. Ma il numero dei soldati legati al nostro Paese e partiti per unirsi all'esercito del Califfato è molto superiore: si parla di 129 persone, collegate all'Italia o aventi cittadinanza italiana.