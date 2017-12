Bolzano, espulso foreign fighter: era in contatto con estremisti

Un foreign fighter 28enne di origini kosovare residente in provincia di Bolzano è stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti. L'uomo, che le indagini di Antiterrorismo e Digos hanno accertato era in contatto con estremisti attivi in Siria e Iraq, militava in Siria nelle file di una formazione jihadista tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015.