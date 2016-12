Ferragosto, picnic all'aria aperta per oltre 5 milioni di italiani

Ferragosto secondo tradizione, con il picnic fuoriporta per oltre 5,1 milioni di italiani, che hanno scelto di trascorrere la giornata all'aria aperta con grigliate e con l'immancabile presenza del cocomero. Il dato è stato reso noto a Expo, dove Coldiretti ha organizzato per il giorno di Ferragosto una maxicocomerata. Coldiretti evidenzia che 7 italiani su 10 (69%) preferiscono la casa con grandi tavolate di parenti e amici.

Secondo l'indagine, il 17% hanno scelto ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, con piatti regionali della tradizione di ferragosto, a cominciare dall'anguria. In Italia, precisa Coldiretti, se ne producono circa 340 milioni di chili. Anche per questo, per celebrare uno dei frutti più ferragostani d'Italia, Coldiretti ha realizzato lungo il Cardo una megascritta ''EXPO'' con centinaia di angurie.