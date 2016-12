Estate, aumentano i morti sulle strade Alta velocità e i telefoni le cause

Estate 2015 "nera" per le morti su strada , aumentate di 54 unità, il 15,7% in più, rispetto al 2014. E' quanto emerge dai dati di polizia e carabinieri, diffusi da "Viabilità Italia", secondo cui "a perdere la vita nei mesi di luglio e agosto sono state in tutto 398 persone contro le 344 dello stesso periodo del 2014". Le principali cause sono l'alta velocità e l'utilizzo di cellulari e smartphone al volante.

"Dopo decenni, da gennaio a luglio di quest'anno abbiamo riscontrato un aumento di morti sulle strade - ha aggiunto il direttore Centrale delle Specialità di Polizia, Roberto Sgalla - alle cause degli incidenti concorrono l'alta velocità e l'utilizzo di cellulari e smartphone mentre si è al volante. Siamo connessi 24 ore su 24 e non accettiamo di essere disconnessi quando siamo alla guida. Ragioneremo sulle terapie da mettere in atto".



Nei due mesi estivi 2015 sono aumentate del 39,1% anche le contravvenzioni per non aver utilizzato viva voce o auricolari al volante.