Esame patente, si cambia: arriva il manuale che spiega tutte le manovre

Il nuovo "libro di istruzioni" per chi deve fare l'esame di guida metterà al riparo i candidati automobilisti da bocciature dovute alla "discrezionalità" dell'esaminatore, dissiperà tutti i dubbi iterpretativi delle regole della strada e darà agli esaminatori tutti gli strumenti per valutare chi vuole prendere la patente in maniera equa e omogenea su tutto il territorio nazionale.



Si tratta di un documento con tutte le linee guida "cui attenersi rigidamente", sottolineano al ministero, che sono state elaborate con il contributo di esperti del settore per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità". E ora toccherà agli esaminatori tornare a studiare per "adeguare" il loro metro di giudizio. "Entro maggio scatteranno i corsi di formazione organizzati dal ministero dei Trasporti, in modo da uniformare il giudizio degli esaminatori su tutto il territorio nazionale", precisa il segretario dell'Associazione nazionale autoscuole (Unasca) Emilio Patella.



I corsi sono stati preparati da una struttura esterna che ha condiviso con lo staff di Maurizio Vitelli, direttore generale della Motorizzazione, le tematiche e le modalità. La formazione sarà erogata sul territorio "a cascata". I dirigenti locali individueranno formatori che costituiranno una "master class". Questi formatori, poi, andranno a loro volta sul territorio per incontrare i colleghi dei singoli uffici provinciali e trasmettere loro tutte le informazioni necessarie per completare l'aggiornamento.



"Per Unasca - sottolinea Patella - si tratta di un vero successo. Abbiamo collaborato per anni per vedere pubblicati questi principi: ora finalmente si stabilisce un'uniformità di insegnamento e di giudizio sull'intero territorio nazionale".



La circolare di 22 pagine diramata dal ministero riepiloga in un unico documento anche tutte le novità in fatto di esame della patente introdotte negli ultimi anni. Tra queste si conferma la bocciatura immediata per manovre effettuate durante il test che comportino come sanzione nel Codice della Strada la sospensione della patente, introdotta nel settembre 2016. Bocciatura che scatta "per esempio per non aver indossato le cinture di sicurezza prima di partire - sottolinea il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, distribuito da Giuffré editore - oppure per aver superato di oltre 40 km/h il limite di velocità". Viene poi confermata la possibilità, per chi ha sostenuto la patente per la moto dopo il 2013, di effettuare solo la prova di guida per conseguire quella dell'auto.