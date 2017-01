Italiano (nero) denuncia: "Apartheid nei locali di Modena" | Società: "Solo controlli, polemica inutile"

Esiste nel 2017 in Italia un razzismo tale che impedisce a un ragazzo italiano ma con la pelle nera di entrare in un locale pubblico dall'ingresso utilizzato dagli amici bianchi? E' la domanda che si pone Abi Zar, un ragazzo cresciuto nella bassa modenese, laureato in giurispudenza e ora a Londra per un master che, tornato in Italia per una breve vacanza, si è visto rifiutare l'ingresso in una discoteca . Il suo caso, grazie al tam tam di Facebook, è diventato virale. Ma la società che gestiva la serata nega tutto: "State solo distruggendo il lavoro di tante persone".

Vicenda chiusa? No perché Abi Zar risponde a questa giustificazione ribadendo la propria posizione e annunciando di avere le testimonianze non solo degli amici presenti ma anche di altri avventori, ragazzi di colore, che lo hanno contattato per denunciare situazioni analoghe capitate a loro. Abi ribadisce la propria domanda e cioè quali sono le famose "regole" che gli addetti all'ingresso stavano seguendo?



A questo punto arriva una risposta, non dalla Mo.Ma., ma da Federic Zambelli, uno degli organizzatori della serata che, con molta foga, invita tutti a non lanciare accuse infondate ed evitare che questa situazione infanghi il nome di persone che fanno questo mestiere da tempo. Federic Zambelli suggerisce ad Abi Zar di non generalizzare, non fare vittimismo. E si arriva anche alle minacce legali, peraltro raccolte dallo stesso Abi Zar ("sono laureato in legge").



La storia, dunque, non ha un finale, almeno per ora. Sicuramente l'onda social-mediatica è ancora lunga e probabilmente difficilmente si riuscirà a farsi un'idea completa su dove sta la ragione. Come sempre, verrebbe da dire.