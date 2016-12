Incidente sugli sci, 14enne muore durante una gita con la scuola

Tragedia sulle piste da sci del Cimoncino, sull'Appennino Modenese, dove un 14enne è morto dopo aver urtato l'asta di un impianto sparaneve. Il giovane, originario della Toscana, era in gita scolastica e stava sciando assieme ad alcuni compagni. Il ragazzo è deceduto poco dopo l'incidente in seguito alle gravi ferite riportate.

Il ragazzino frequentava la scuola "Gobetti-Volta" di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. L'incidente è avvenuto mentre il 14enne stava scendendo su una pista del comprensorio sciistico modenese insieme ad alcuni compagni che come lui erano in gita scolastica.