Belluno, 29enne cade sugli sci e muore sotto gli occhi del fidanzato

Tragedia sulle Dolomiti, nel comprensorio di Arabba (Belluno). Una ragazza di 29 anni di Faenza, Daniela Ranzi , è morta sotto gli occhi del fidanzato in seguito a una caduta sugli sci. Inizialmente le condizioni della giovane, che indossava il casco , non sembravano gravi. Trasportata a valle con la barella, la situazione è precipitata quando è giunta l'ambulanza. Il decesso è avvenuto prima dell'arrivo dell'elisoccorso.

Grande appassionata di sci, Daniela Ranzi non era inesperta. Cadendo ha battuto violentemente la testa ma, almeno in un primo momento, accusava solo dolori alla spalla e al torace.



Quando, una volta accompagnata a fondo valle, le sue condizioni sono peggiorate, è stato allertato l'elisoccorso. Ma all'arrivo dell'elicottero non c'era più nulla da fare. Vani i tentativi di rianimarla.