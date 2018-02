Il gup del tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 18 anni i due ragazzi imputati per l'omicidio premeditato di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni. Marito e moglie furono assassinati in camera da letto a colpi di accetta nella loro casa di Pontelangorino, nel Ferrarese, la notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017. La Procura aveva chiesto per il figlio della coppia, all'epoca 16enne, e per l'amico di un anno più grande 20 anni di carcere.