Auto investe una 12enne, coinvolto calciatore del Bologna

A Bologna una Mercedes ha investito e ferito una 12enne. Subito dopo ha urtato un furgone e si è allontanata a forte velocità, per poi tornare sul luogo dell'incidente. La vettura era del terzino 22enne franco-maliano del Bologna, Cheick Keita, in prestito dal Birmingham, ma alla guida c'era un amico, come confermato dal giocatore. La ragazzina, non in gravi condizioni, è stata dimessa dall'ospedale con 15 giorni di prognosi per un politrauma.