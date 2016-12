Ravenna: incidente a bordo di un Suv Parroco finisce in un canale

17:21 - Ha urtato con il suo Suv a velocità sostenuta un'auto in sosta per poi finire in un canale. A salvare don Giovanni Desio sono stati tre cittadini, che sono riusciti a riportarlo in superficie. E' accaduto a Casalborsetti, sul litorale ravennate. Protagonista della vicenda il parroco del luogo. Il Suv - una Bmw modello "X1-18" del valore di 35mila euro - era stato acquistato a chilometri zero meno di un mese fa da una concessionaria di Ravenna.

Il parroco è stato dimesso con ferite giudicate dai sanitari non gravi. La Municipale è in attesa dall'ospedale di Ravenna dei risultati delle analisi tossicologiche di routine.



Don Desio, 52 anni e da 13 anni parroco di Casalborsetti, è anche direttore del settimanale diocesano "Risveglio Duemila" e consigliere al consiglio pastorale diocesano. L'uomo con il Suv stava percorrendo la strada che costeggia il canale Destra Reno quando, all'altezza di un ristorante, ha tamponato una Golf ferma in un parcheggio, spingendola diversi metri più avanti.



Il Suv ha invece sfondato la balaustra del canale, rimanendo sospeso per alcuni istanti sugli ormeggi di una barca prima di scivolare verso l'acqua. Proprio in quel frangente il rumore prodotto dall'impatto ha attirato in strada, oltre al proprietario dell'auto, altri due uomini, un residente e il titolare di un vicino bar.



I tre, con un martello, hanno poi sfondato il parabrezza e hanno tirato fuori il prete nonostante la forte corrente nel canale. Don Desio è stato poi portato in ospedale con un'ambulanza del 118.