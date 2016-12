Piacenza, caduta da finestra: ipotesi omicidio

12:17 - La procura di Pescara ha aperto un fascicolo per omicidio volontario per la morte di una donna di 37 anni, caduta dal secondo piano di casa sua. Gli inquirenti ritengono che Daniela Puddu, 37enne di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), possa essere stata spinta da qualcuno e non si sia suicidata, come si pensava in un primo momento. Il convivente della donna è stato ascoltato per due ore e poi rilasciato.

I carabinieri del comando provinciale di Piacenza, che indagano, hanno fin da subito nutrito diversi dubbi sul fatto che si trattasse di un suicidio, anche se tale ipotesi non e' ancora stata esclusa del tutto.



Innanzitutto perché alcuni vicini di casa hanno riferito ai carabinieri di aver udito delle grida provenire dall'appartamento prima che la donna morisse, introno alle 23. Inoltre sul suo corpo è stata trovata una ferita al fianco sinistro che al momento non si spiega.



La casa della 37enne è stata posta sotto sequestro. Intanto si resta in attesa dell'autopsia: dall'esame del medico legale dovrebbero arrivare preziosi dettagli sulle cause del decesso.