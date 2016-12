Modena, cinese ferita con mannaia

00:18 - Una donna cinese di 33 anni è stata ferita gravemente alla nuca con una mannaia a Carpi, nel Modenese. Ad agire è stato il cognato, un suo connazionale 30enne, fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in un laboratorio dove i due lavorano. A soccorrere la donna è stato il marito, che l'ha portata immediatamente in ospedale, dove versa in condizioni gravissime.