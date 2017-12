Droga e festini a Padova, Riina jr verso una "casa-lavoro"

Racconta di essere uno scrittore, fa volontariato in una onlus: Salvo Riina, il secondogentito del capo dei capi di Cosa nostra, era però cliente abituale di uno spacciatore tunisino di Padova, sebbene sottoposto a libertà vigilata. E a casa sua organizzava festini a base di cocaina. Per la Procura distrettuale antimafia di Venezia ce n’è abbastanza per mandarlo in una casa di lavoro e tentare un percorso di riabilitazione. Non basta più solo l’obbligo di dimora, anche perché Salvo, già condannato per associazione mafiosa, conosce molti dei segreti del padre.