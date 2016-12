4 dicembre 2016 11:30 Domenica di alta pressione, temperature sopra la media stagionale Qualche pioggia in Calabria, Sicilia e Sardegna

In questa domenica tempo discreto sull'Italia, ancora protetta dall'alta pressione che garantisce stabilità atmosferica ma favorisce anche la formazione di stati nuvolosi in molti settori. La qualità dell’ aria nei grandi centri urbani sta gradualmente peggiorando e il livello di polveri sottili aumenta giorno dopo giorno proprio a causa di questa stabilità atmosferica. Nella prima parte della settimana si conferma un peggioramento del tempo sulle isole maggiori, in estensione tra martedì e mercoledì all'estremo Sud, per l’avvicinarsi al Mediterraneo occidentale di un’area depressionaria attualmente ad ovest della penisola Iberica. Dalla sera di lunedì- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- le precipitazioni potrebbero risultare localmente intense sul versante tirrenico della Sardegna, in Sicilia e Calabria. Sul Centronord Italia il tempo invece resterà stabile per tutta la settimana.Il meteo delle prossime ore.

Previsioni meteo per domenica. Cielo grigio al Nord per nuvolosità stratiforme ma senza precipitazioni di rilievo. Nuvolosità variabile anche al Centro con qualche schiarita dal pomeriggio , nuvoloso sulle zone ioniche e nell'est della Sicilia con qualche pioggia isolata sul settore tirrenico della Sardegna, occasionalmente anche nei settori ionici. Venti di Tramontana in Liguria, moderato Scirocco in Sardegna. Temperature massime invariate e comprese tra 8 e 11 gradi al Nord, tra 12 e 16 gradi al Centrosud, fino a 18 gradi nelle Isole.