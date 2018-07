Dal bagno in mare alla caduta da cavallo: processioni finite male

Il varo in mare di una barca è accompagnato dalla statua della Vergine Maria. Elemento di buon auspicio, si penserebbe. Eppure a Roccalumera, nel Messinese, durate la tradizionale manifestazione religiosa per la Madonna del Carmelo, l'imbarcazione si è improvvisamente sbilanciata finendo per capovolgersi. Tre delle persone a bordo, tra cui il sindaco, sono finite in acqua. Nessuna conseguenza per loro, solo un bagno rinfrescante.