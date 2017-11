Taranto, la statua di San Domenico cade durante la processione: il video è virale

Momenti di paura durante la processione di San Domenico a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 6 agosto scorso. Mentre la processione sfilava per le vie del paese, la statua del santo è caduta. Prima ha iniziato a barcollare a destra e sinistra e alla fine è crollata al suolo, tra lo spavento e lo stupore dei presenti, che subito hanno afferrato il cellulare e caricato il video online. Le immagini stanno facendo il giro del web.

Il filmato mostra i portatori che tentano invano di riportare la statua in equilibrio. Alcuni figuranti sono accorsi per cercare di aiutare, ma ad un certo punto il santo in cartapesta è caduto, provocando un fuggi fuggi generale. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni alla statua, solo al piedistallo che la reggeva. Dopo la caduta, è stata raccolta e rimessa in spalla ai portatori per portare a termine la processione.