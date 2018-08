Crollo ponte, recuperata auto famiglia dispersa: il bilancio sale a 41 morti

Genova, funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi Ansa 1 di 46 Ansa 2 di 46 Ansa 3 di 46 Ansa 4 di 46 Ansa 5 di 46 Ansa 6 di 46 Ansa 7 di 46 Ansa 8 di 46 Ansa 9 di 46 Ansa 10 di 46 Ansa 11 di 46 Ansa 12 di 46 Ansa 13 di 46 Ansa 14 di 46 Ansa 15 di 46 Ansa 16 di 46 Ansa 17 di 46 Ansa 18 di 46 Ansa 19 di 46 Ansa 20 di 46 Ansa 21 di 46 Ansa 22 di 46 Ansa 23 di 46 Ansa 24 di 46 Ansa 25 di 46 Ansa 26 di 46 Ansa 27 di 46 Ansa 28 di 46 Afp 29 di 46 Afp 30 di 46 Afp 31 di 46 Afp 32 di 46 Afp 33 di 46 Afp 34 di 46 Afp 35 di 46 Afp 36 di 46 Afp 37 di 46 Afp 38 di 46 Afp 39 di 46 Afp 40 di 46 Afp 41 di 46 Afp 42 di 46 Afp 43 di 46 Afp 44 di 46 Afp 45 di 46 Afp 46 di 46 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tedesco "disperso" telefona in prefettura - Si continua intanto a scavare, per il quarto giorno consecutivo tra le macerie. Dopo il ritrovamento dei corpi della famiglia Cecala, all'appello mancherebbe solo Mirko Vicini, l'operaio genovese dell'Amiu, la municipalizzata dei rifiuti, che era nel capannone dell'azienda investito dal crollo di ponte Morandi. Una seconda persona, un cittadino tedesco di nome Albert, inserita fino ad ora nell'elenco dei dispersi, è invece vivo e sta bene. Questa mattina ha telefonato in prefettura attraverso il numero dedicato rassicurando gli addetti dell'unità di crisi.



Mattarella commosso sul luogo della tragedia - I funerali di Stato si tengono a Genova, nel padiglione Blu della Fiera di Genova, per 18 delle 41 vittime. In diverse città italiane venerdì si sono svolte le esequie per le altre persone rimaste uccise, i cui familiari hanno preferito una cerimonia privata.



Alla cerimonia anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in mattinata ha visitato i resti del ponte Morandi. Il Capo dello Stato si è commosso osservando i resti dell'auto sui cui viaggiava la famiglia Cecala.



Esequie tra applausi e fischi - Le squadre dei vigili del fuoco e dell'Usar sono state applaudite dai parenti delle vittime e dal pubblico al loro ingresso nel padiglione della Fiera di Genova. Fischi invece da parte dei cittadini presenti alle esequie per alcuni parlamentari del Pd. Applausi prolungati si sono levati invece anche per i rappresentanti del governo Di Maio, Salvini e Toninelli.