Cremona, annuncio shock in treno: "Zingari scendete, avete rotto i c..."

"I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c...". I passeggeri di un treno regionale da Milano per Cremona e Mantova hanno sentito questo messaggio diffondersi dagli altoparlanti. Dopo un'inchiesta interna Trenord ha scoperto che a diffondere il messaggio è stata una sua dipendente, che ora rischia il licenziamento.