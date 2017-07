Venezia, il comune approva maxi sanzioni per chi viola il decoro

La Giunta comunale di Venezia ha approvato, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, una delibera che sancisce l'aumento delle sanzioni per una serie di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Le tariffe, che fino a ieri venivano quantificate mediamente in 50 euro, sono state innalzate fino a 450 euro per le infrazioni più gravi.

Il tariffario delle multe - Sarà sanzionato con 200 euro chi passeggia per la città a torso nudo, con 400 euro i writers che imbrattano i monumenti, con 450 euro chi nuota nei canali e nei rii, con 400 euro gli artisti di strada che cantano o suonano senza autorizzazione, con 400 euro i mendicanti che ostacolano la pubblica via e, sempre con 400 euro, chi abbandona rifiuti in giro per la città, sia d'acqua che di terraferma.



Il sindaco: "Rendere più efficace azione deterrente" - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, commenta così l'ordinanza: "L'obiettivo è rendere più efficace l'azione deterrente rispetto a quanti pensano di venire nel comune di Venezia e poter fare quello che vogliono, non rispettando la città, il decoro urbano, l'incolumità pubblica e la sicurezza".



Argentino denunciato dopo tuffo dal ponte di Rialto - La delibera arriva a poche ore dall'ennesima esibizione di mancato rispetto verso la città lagunare. Un 42enne argentino si è tuffato la notte scorsa a Venezia, poco dopo mezzanotte, dal ponte di Rialto nelle acque del Canal Grande. Nemmeno il tempo di uscire dall'acqua ed è stato bloccato dai vigili veneziani che lo hanno identificato e denunciato. L'episodio di questa notte ha fatto decidere la giunta comunale di inasprire le sanzioni per i trasgressori. Nei giorni scorsi sei ragazzi si erano tuffati dal ponte di Calatrava con tanto di riprese video.