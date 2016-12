8 ottobre 2016 10:00 Correnti fresche e umide scorrono sulla nostra Penisola Clima freddo per il periodo al Nord, mite al Sud

Un’ampia area depressionaria insiste sull’Europa Orientale e nel fine settimana spingerà verso la nostra Penisola correnti relativamente fresche e umide, che renderanno le giornate piuttosto nuvolose e a tratti anche piovose. In particolare sabato la pioggia, comunque non particolarmente intensa o insistente, bagnerà più che altro il Centronord, mentre domenica verrà interessato più che altro il Sud con qualche pioggia anche sulle Alpi e sulle regioni del medio versante adriatico. Anche le temperature caleranno, in particolare al Centronord, dove si farà sentire un fresco tipicamente autunnale che, alla fine della giornata odierna, sulle Alpi orientali porterà addirittura qualche nevicata intorno ai 1500 metri.

Previsioni per sabato. Giornata con prevalenza di tempo bello e soleggiato al Sud. Nuvolosità irregolare nel resto d’Italia, a tratti compatta tra il Nordest, con piogge sparse su Liguria di Levante, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, nord Marche, zone alpine e prealpine di Lombardia, Nordest e Sardegna. Rischio temporali tra l’estremo Levante ligure e le coste della Toscana. In serata migliora in Toscana, piogge sparse nel Triveneto, su Emilia orientale, Romagna, Marche, Umbria e Lazio. Rischio di rovesci o temporali su Romagna, nord Marche e Lazio. Neve sulle Alpi orientali fino ai 1500 metri. Temperature massime in calo al Nord, in rialzo al Centro e sul basso Tirreno. Venti moderati su Mar Ligure, intorno alla Corsica, sul basso Adriatico e sull’alto Ionio; deboli altrove. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio (IdA di 80 al Centronord, 85 al Sud).