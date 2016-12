Corona, in Austria sequestrati conti per 843mila euro

Due cassette di sicurezza e un conto corrente riconducibili a Fabrizio Corona sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Innsbruck, in Austria, per un valore di 843mila euro. Le Fiamme gialle sono intervenute su delega della Direzione distrettuale antimafia di Milano, che ha avviato una rogatoria internazionale finalizzata al sequestro delle somme di denaro. Si ipotizzano i reati di appropriazione indebita e trasferimento fraudolento di valori.

A Corona, erano già stati sequestrati 1 milione e 700mila euro, denaro sul quale, proveniendo da compensi non dichiarati, l'ex fotografo dei vip non aveva pagato le tasse. I soldi erano stati scoperti nel controsoffitto della casa di Francesca Persi, collaboratrice di Corona, che era stata arrestata e poi posta ai domiciliari. Fabrizio Corona, invece, è tornato in carcere con l'accusa di intestazione fittizia di beni.