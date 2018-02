Concerti, l’odissea dei disabili per comprare i biglietti

Avete mai provato ad acquistare online il biglietto di un concerto per disabili? Complimenti se ci siete riusciti. Non ce l’ha mai fatta la super appassionata di musica Valeria, costretta su una sedia a rotelle, che si è rivolta a Striscia la Notizia per denunciare l’odissea che deve affrontare ogni volta che vuole assistere a una performance live. Prima di tutto bisogna fare un’indagine su chi organizza l’evento, poi bisogna contattarli via mail o per telefono, quindi, spiega la mamma di Valeria, al fianco della figlia, bisogna fare un bonifico per ricevere i biglietti.



Non esiste infatti la possibilità di scegliere un posto riservato ai disabili. Le due donne lanciano dunque la loro proposta alle società che vendono i ticket: inserire online un’opzione dedicata che permetta di allegare, contestualmente all’acquisto, una documentazione che certifichi lo stato di salute di chi compra. Proposta avanzata quindi dall’inviato di Striscia Capitan Ventosa ai due principali siti di vendita di biglietti, Vivaticket e TicketOne, i quali hanno detto che prenderanno in considerazione l’idea di Valeria.