Comitini, il paese record per il numero di dipendenti pubblici

Tempo fa ha attirato l'attenzione del New York Times, che gli ha dedicato un articolo. Comitini, un piccolo comune in provincia di Agrigento, detiene infatti il record per il numero di dipendenti pubblici: 1 ogni 15 abitanti, che ai microfoni di Dalla vostra parte dimostrano di non essere ben preparati, nella storia quanto nella matematica. Domande semplici e conti altrettanto facili mettono in difficoltà i dipendenti, che sfuggono l'inviato evitando di rispondere. O, quando lo fanno, sbagliano, rafforzando l'idea che questi posti non siano dati in base ai meriti.