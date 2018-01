Cecina, tentata rapina: il tabaccaio fa fuggire il ladro con una spranga

"Ho soltanto agito d’istinto, volevo difendermi": così a Pomeriggio Cinque, Stefano Cubeddu, il tabaccaio che stava per essere rapinato a Cecina lo scorso sabato, racconta la sua disavventura. L’uomo ripercorre tutto l’accaduto: "Ero girato di spalle, stavo sistemando le sigarette, quando quest’uomo incappucciato mi ha preso e mi ha minacciato con un coltello. Fortunatamente avevo una spranga di ferro, che uso per abbassare la saracinesca dell’attività, a portata di mano e non ci ho pensato due volte, l’ho colpito".



Come mostrano le immagini, l’uomo reagisce con un pizzico di incoscienza alle minacce del ladro, il quale però alla fine fugge via impaurito. "Volevo solo difendermi - precisa Cubeddu - mi dispiace se gli ho fatto male. In quel momento mi si è gelato il sangue ma poi ho reagito, però spero - sottolinea l’uomo - che un giorno potrò incontrarlo e magari andremo anche a bere insieme”.