Case occupate, la storia di Rosa: va in ospedale e le prendono l’appartamento

Va in ospedale e le occupano casa: è successo a Milano in via Salomone, nella zona delle case bianche, alla signora Rosa che tornata da un ricovero non è più riuscita a entrare in casa propria. Ai microfoni di Mattino Cinque parlano i vicini: “Nonostante il Papa sia venuto qui non c’è stato alcun miglioramento - afferma una - c’è paura di allontanarsi da casa. C’è gente che si è allontanata per andare in ospedale e si è ritrovata la casa occupata. Noi cerchiamo di dare un contributo per far tornare la legalità, ma qui nessuno riesce a liberarla".



Alla domanda del conduttore Francesco Vecchi sul perché non sia possibile riassegnare la casa al legittimo proprietario interviene il consigliere di zona Milano 4, Oscar Strano: “È un’odissea trovare anche qualcuno con cui interfacciarsi”. Affermazione che fanno infuriare l’assessore Rozza del Pd ospite in studio, secondo il quale la vicenda viene strumentalizzata. Un tema caldo che coinvolge l’amministrazione comunale e un continuo scaricabarile tra le istituzioni che non riescono a trovare una soluzione. Intanto le indagini sul caso della signora Rosa, sono in corso.