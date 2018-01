Milano, al via rimozione dei barconi-ristoranti sul Naviglio Pavese

E' partita a Milano la rimozione dei barconi-ristorante ormeggiati sul Naviglio Pavese. La rimozione arriva dopo che il Tar, nel luglio scorso, ha rigettato l'ultimo ricorso presentato dai proprietari dei barconi abusivi, per occupazione non autorizzata di spazio del Demanio. Il Comune di Milano ha sempre ritenuto i ristoranti galleggianti incompatibili con i vincoli ambientali cui sono soggetti i Navigli.

Milano, al via rimozione dei barconi-ristorante sul Naviglio Pavese LaPresse 1 di 13 LaPresse 2 di 13 LaPresse 3 di 13 LaPresse 4 di 13 LaPresse 5 di 13 LaPresse 6 di 13 LaPresse 7 di 13 LaPresse 8 di 13 LaPresse 9 di 13 LaPresse 10 di 13 LaPresse 11 di 13 LaPresse 12 di 13 LaPresse 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le operazioni dureranno fino al 5 gennaio. Al momento sono al lavoro 18 fabbri, una quarantina di operai oltre al personale dell'impresa di trasporti. Una trentina gli agenti di polizia locale impegnati con polizia e carabinieri fin dalle cinque per delimitare l'area.



I barconi non saranno completamente smantellati. Al momento viene tolta la parte superiore per permettere di sollevarli dal Naviglio Pavese e poi portarli con trasporto eccezionale in un deposito.