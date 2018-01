Turismo per... raso: barbiere senza licenza organizza viaggi abusivi

In tempi di crisi c'è chi cerca di re-inventarsi nei modi più creativi. Potrebbe essere una virtù, a patto, però, di rispettare la legge. E, in questo caso, Luca Abete scova, per Striscia La Notizia, un barbiere che, quando non fa barbe e capelli, offre viaggi sul web a prezzi stracciati, senza avere la dovuta licenza e compiendo un vero e proprio esercizio abusivo della professione. Ci sono le mete più disparate, si spazia dai parchi giochi alle destinazioni tipiche natalizie. Intervistato da Abete, il buon barbiere non fa una piega sulla sua cosiddetta "professione": "E' una passione, ci piace viaggiare, usciamo tutte le domeniche, facciamo un po' di tutto". Attenzione, quindi, a rivolgersi alle agenzie con le dovute competenze quando si organizza un viaggio sul web.