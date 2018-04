Casaleggio porta la sua idea di futuro sul palco di Ivrea con Sum#02

Se non visualizzi correttamente la finestra di streaming clicca QUI (Per una visione più agevole da mobile utilizzare il telefono in orizzontale)

"Sum#02" è l'idea di futuro del Movimento 5 Stelle. Tgcom24 segue con una diretta streaming la seconda edizione dell'evento organizzato dall'Associazione Gianroberto Casaleggio, che si tiene all' Officina H di Ivrea, vicino a Torino, e prosegue per un'intera giornata. In programma molti interventi di giornalisti, professori universitari e scrittori, ma anche attori e comici. Patron dell'iniziativa Davide Casaleggio, alla guida della Casaleggio Associati dopo la scomparsa del padre, nel 2016.

Il programmaSul palco molti giornalisti, tra i quali Enrico Mentana, Gianluigi Nuzzi e Luisella Costamagna. Ma anche "esperti di futuro" come Gianmauro Calafiore, il fondatore dei "Loop al Labs solution", una start-up per l'apprendimento approfondito, o Roberto Poli, professore dell'Università di Trento e titolare della prima cattedra Unesco sui sistemi anticipanti (lo studio delle decisioni che il presente deve prendere per prepararsi al futuro).



Interverranno poi attori come Moni Ovadia o comici come Dario Vergassola. Un parterre di ospiti variegato, ma con un unico scopo: parlare di quello che sarà domani, dopo domani, o fra 10 anni. E si parla di futuro in varie declinazioni: dalla tecnologia all'energia, dalla filosofia alla democrazia, dalla parola all'essere umano. Per iscriversi cliccare sul sito con tutte i dettagli.