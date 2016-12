Capodanno, il countdown è in piazza: giro d'Italia tra concerti e feste

Ecco gli appuntamenti città per città:



MILANO - In piazza Duomo con il consueto concerto gratuito che quest'anno vedrà protagonista la musica di Caparezza. Spazio anche al dj set de I Distratti e al desert blues del chitarrista e cantautore nigeriano Bombino. Al Blue Note sarà in cartellone Angels in Harlem Gospel Choir, spazio anche alla scena elettronica internazionale al Fabrique Club dove andrà in scena una serata con il dj e produttore tedesco Fritz Kalkbrenner, star mondiale della techno. All'Alcatraz è previsto un viaggio nel tempo dai beat psichedelici degli anni 70 alla disco anni 80 fino ad approdare negli anni '90.



VENEZIA - Città dell'amore ogni giorno dell'anno Venezia offrirà il benvenuto al 2016 con l'evento più romantico denominato Love: in Piazza San Marco allo scoccare della mezzanotte il countdown culminerà con un bacio. Sposati, fidanzati o amanti lanceranno al mondo il più tradizionale simbolo di affetto baciandosi tra i fuochi d'artificio. La serata di San Silvestro in Laguna proporrà anche il concerto al Pala Expo Venice di Marghera, con l'esibizione del rapper Fedez re del pop e dell'house.



ROMA - Il Concertone di Capodanno andrà in scena al Circo Massimo con Edoardo Bennato e i Negramaro. Tra gli eventi in città ci sono le sonorità techno house del Capodanno Amore Festival ospitato, fino al 2 gennaio, alla Fiera di Roma. In consolle dj star come Ricardo Villalobos, Paul Ritch e Dave Clarke. Musica elettronica in scena anche al Cosmo Festival 2016 NYE che si articolerà in tre diverse location: il Palazzo delle Arti Antiche, Spazio 900 e il Salone delle Fontane. In consolle alcuni dei migliori dj europei da Loco Dice a Tale Of Us, Chris Liebing, Ralf, Ben Clock, Gary Beck, Answer Code Request, Maceo Plex e Lory D. Serata Gospel all'Auditorium Parco della Musica con The South Carolina Mass Choir.



MANTOVA - Concerto in piazza con i Negrita per la città che sarà capitale della Cultura nel 2016.



TORINO - E' un Capodanno in piazza con la musica per banda, dalla banda d'Avola ai ritmi balcanici fino al rocksteady della Bandakadabra in attesa di Vinicio Capossela con la Banda della Posta e la partecipazione della Banda della Città di Calitri e dei Los Mariachi Mezcal.



BOLOGNA - Anche quest'anno va in scena Dallalto, lo show ospitato sul balcone centrale di Palazzo del Podestà, con il dj set di Machweo, il progetto dell'artista Giorgio Spedicato e Carl Barat, frontman dei Dirty Pretty Things e compagno d'avventure di Pete Doherty con i Libertines.



PARMA - Va in scena in piazza il dj set di Giorgio Moroder.



RIMINI - In programma Il Capodanno più lungo del mondo, alla quinta edizione, con un cartellone ricco di eventi. Momento clou, il concerto gratuito in piazzale Fellini che quest'anno avrà per protagonista Luca Carboni.



FIRENZE - Quattro concerti gratuiti in altrettante location. Piazza dè Pitti ospiterà i concerti di Irene Grandi e di Alessandro Mannarino. A Piazza San Lorenzo si esibirà Sarah Jane Morris. In piazza Signoria spazio ai valzer viennesi con l'Akademic Orchestra di Chernivtsi mentre piazza Santissima Annunziata ospiterà il concerto gospel con la corale The Cleveland Gospel Singer.



ORVIETO - Tutto ruota attorno alla maratona organizzata da Umbria Jazz Winter: dalle 21 alle 2 ci saranno Allan Harris, Larry Franco Quartet, Kurt Elling con Rosario Giuliani, i Funk Off.



NAPOLI - "NapoliGrandeSpettacolo" è l'evento di Capodanno che la città dedica a Pino Daniele. Protagonisti del concerto gratuito in piazza Plebiscito saranno Enzo Avitabile & Bottari, Max Gazzè e diversi ospiti, tra i quali Nello Daniele, che ricorderà il fratello Pino, Daby Tourè, Rino Zurzolo e Tony Esposito.



BARI - Diretta tv per il concerto di Gigi D'Alessio con ospiti The Kolors, Dear Jack, Briga, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Jordi Coll, Gianluca Grignani, Dolcenera, Benji e Fede.



PALERMO - Antonella Ruggiero e Mario Biondi sono i principali protagonisti del concerto in piazza.



SARDEGNA - Per il Cap d'any di Alghero il palco allestito al Molo Dogana è per Elio e le Storie Tese, a Olbia sono attesi al Molo Brin i Subsonica. Castelsardo festeggia il Capodanno con Francesco De Gregori, Sassari con i Tiromancino. Cagliari punta ancora una volta sulla formula del Capodanno diffuso: concerti, installazioni, video mapping, luci architetturali. Notte di San Silvestro con la storica band dei Nomadi, invece, ad Arzachena. La Maddalena ha scelto il rapper italiano Marracash per la notte pià lunga dell'anno.