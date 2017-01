Gigi D'Alessio protagonista del Capodanno di Canale 5

Dopo il successo dello scorso Capodanno con il concerto da Napoli, anche quest'anno la notte di San Silvestro vedrà Gigi D'Alessio come protagonista su Canale 5 . La serata #GigiAndFriends si terrà in Piazza Libertà a Bari e verrà trasmessa in diretta anche su TeleNorba e Rtl 102.5. Il cantautore condividerà il palco con ospiti come Nek , The Kolors , Dear Jack , Anna Tatangelo , Bianca Atzei , Briga , Gianluca Grignani .

Saranno oltre quattro ore di diretta condotte da Mara Venier, in cui si celebrerà l'arrivo del 2016 con il pubblico in piazza e quello sintonizzato. “Bari è una città che mi ha sempre accolto a braccia aperte, per questo e per la sua antica bellezza è uno dei posti dove mi sento maggiormente a casa", ha dichiarato Gigi.



Durante la serata sarà organizzata anche una raccolta fondi i cui ricavati saranno devoluti a “Il Villaggio dell'Accoglienza", una struttura che sorgerà su un suolo confiscato alla criminalità.



Il cantante napoletano, intanto, ha appena concluso la prima parte del Malaterra World Tour in Europa e da gennaio sarà impegnato in Giappone (Tokyo 29 gennaio), Cina (Shangai 31 gennaio) e Australia (Sydney 3 febbraio e Melbourne 4 febbraio).