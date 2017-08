Terremoto a Ischia, il suolo si è abbassato di 4 centimetri

Utilizzando i dati radar dei satelliti, i ricercatori dell'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Cnr di Napoli hanno misurato con alta precisione i movimenti permanenti del suolo originati durante il terremoto, utilizzando la tecnica dell'interferometria Ssr Differenziale che consente, confrontando immagini radar acquisite prima del terremoto con quelle successive, di rilevare le deformazioni della superficie del suolo con accuratezza centimetrica.



L'analisi ha evidenziato un abbassamento del suolo fino a un massimo di 4 centimetri in un'area a ridosso di Casamicciola Terme, e abbassamenti consistenti in tutta la parte occidentale dell'isola.