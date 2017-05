Sorrento, banconote finte nelle macchinette: in cambio soldi veri

Una comitiva in vacanza con bambini e con il portafoglio pieno di banconote finte usate come vere. La banda di falsari, sgominata dai carabinieri a Sorrento (Napoli), prendeva di mira i cambiavalute per i turisti anche nei centri commerciali: entrava in azione, in orari sicuri tra la tarda serata o all'alba, per portar via denaro contante. Sulle loro banconote c'era la vistosa scritta "fac-simile" per evitare eventuali contestazioni, ma ciò non impediva di trarre in inganno le macchinette cambiasoldi o i distributori, incassando diverse centinaia di euro alla volta e, in una occasione, anche oltre duemila euro. Sette gli indagati.