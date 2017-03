Nuovo look anti-falsari per la banconota da 50 euro

La banconota da 50 euro si rifà il look in tre mosse per combattere i falsari. Dal 4 aprile sarà in circolazione, infatti, la nuova cartamoneta emessa dalla Banca Centrale europea: avrà la cifra in verde smeraldo, che cambia colore quando si muove, e il volto di Europa sul verso, mentre sul retro il numero 50 viene ripetuto più volte con colori iridescenti. Tutto ciò renderà più difficile il lavoro di falsificazione.