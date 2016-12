Napoli, sconosciuto spara contro un bar: grave una 36enne

E' ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli, la 36enne Elisa Belingieri, colpita al torace da un colpo di pistola sparato contro la vetrina di un bar a Giugliano in Campania (Napoli), dove stava lavorando come ragazza immagine. Ad aprire il fuoco da un'auto un uomo che si è dato alla fuga. Aveva da poco lasciato il locale la showgirl Nina Moric. E' caccia al solitario cecchino.

Indagano sull'accaduto i carabinieri di Giugliano, che stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all'autore del folle gesto. Si tratterebbe di un atto intimidatorio.



Intanto, la donna ferita non è in pericolo di vita anche se versa in gravi condizioni: è stata colpita al seno destro e presenta lesioni anche a un polmone e al fegato, come riporta Il Mattino.