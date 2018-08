Napoli, pizzaiolo denuncia: "Io rapinato come in una scena di Gomorra"

"Sembra una scena di Gomorra mentre invece è solo quello che stanotte mi è accaduto". Inizia così il post pubblicato su Facebook da Diego Vitagliano , noto pizzaiolo napoletano, per denunciare la rapina subita all'esterno del proprio locale a Bagnoli . Vitagliano, gourmet pluripremiato per le specialità del suo ristorante in fatto di pizza, è stato infatti derubato alla chiusura da due persone arrivate sul posto a bordo di una moto.

I momenti della rapina sono stati filmati da una telecamera della videosorveglianza. Il pizzaiolo ha pubblicato sul social il materiale, per denunciare quanto accaduto. "Alla chiusura mi hanno messo in ginocchio con una pistola puntata alla testa per prendere l'incasso. Ho avuto paura, sì tanta paura, ma questo non servirà a farmi odiare la mia città", ha scritto Vitagliano.