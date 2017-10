Napoli, palazzo va a fuoco: donna muore lanciandosi nel vuoto

Una donna di 57 anni di nazionalità russa è morta lanciandosi dal terzo piano nel tentativo di sfuggire ad un incendio divampato nello stabile in cui risiedeva. E' accaduto intorno alle 4:30 a Napoli, nella zona del Borgo di Sant'Antonio Abate. Non sono ancora chiare le cause del rogo, che si è esteso in breve tempo. Inutili i soccorsi per la 57enne, deceduta nell'impatto al suolo. Tre persone, intossicate dai fumi, sono state ricoverate.