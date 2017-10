Incendio in un capannone nel Milanese, rischio amianto a Trezzano sul Naviglio: scuole chiuse

Un incendio è scoppiato in un capannone in disuso a Trezzano sul Naviglio (Milano). Non si sono registrati né feriti né danni strutturali importanti, ma cresce la paura per l'amianto. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con cinque mezzi. Le scuole del centro lombardo sono rimaste chiuse e le autorità hanno invitato la cittadinanza a chiudere le finestre.