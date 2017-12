Napoli, bomba carta esplode nella notte: un morto e un ferito

E' di un morto e un ferito il bilancio dell'esplosione di una bomba carta a San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Il fatto è avvenuto nella notte in via Ferrante Imparato. La vittima è un uomo di 32 anni, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Ferita, invece, una donna di 43 anni. A seguito dell'esplosione dell'ordigno il cancello di un'abitazione è stato divelto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.