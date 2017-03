Napoli, aggredito da bulli: i genitori pubblicano una foto shock su Facebook

Venerdì il tredicenne stava rientrando a casa in compagnia di un suo amico, quando ha incrociato cinque ragazzini, forse suoi coetanei. In tre lo hanno picchiato dopo averlo preso in giro. Le contusioni riportate non sono gravi.



Il sindaco: "Totale solidarietà" - "Quello che è successo al piccolo, schernito e malmenato da un gruppo di coetanei, è gravissimo e deve far riflettere tutti noi. A lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà e vicinanza". Così il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, commenta su Facebook l'aggressione. "Come istituzioni, insieme con le scuole e le famiglie - aggiunge il primo cittadino - dobbiamo essere in prima linea per combattere la triste piaga del bullismo ed insegnare ai nostri ragazzi a ripudiare la vile logica del branco e della violenza. Intanto già nella giornata di ieri ho richiesto ai vigili urbani e ai carabinieri maggiori controlli, specie negli orari di uscita delle scuole, per prevenire altri simili episodi".