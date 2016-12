Esplosione nel centro di Napoli, un morto e sei feriti

La vittima è una donna che non è ancora stata identificata perché priva di documenti. Tre immigrati sono stati ricoverati al Centro Grandi ustionati del "Cardarelli" in gravi condizioni. Meno gravi, invece, altri tre feriti, trasportati al "Loreto Mare". Gli abitanti dell'area, una zona di stretti vicoli del centro antico con le palazzine addossate una sull'altra, sono tutti scesi in strada spaventati dai rumori, molti in pigiama.