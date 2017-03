Esplode una bomba carta nei pressi dell'ospedale "Loreto Mare" di Napoli

Una bomba carta è stata fatta esplodere dinanzi all'ospedale "Loreto Mare" a Napoli, assurto nei giorni scorsi agli onori della cronaca per una maxi operazione contro i furbetti del cartellino che ha coinvolto oltre 90 persone. In zona era in corso una manifestazione da parte di una cinquantina di dipendenti di alcune strutture sanitarie della provincia di Salerno. La deflagrazione è stata avvertita in tutta la zona.