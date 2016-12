4 marzo 2014 Napoli, corpo carbonizzato in auto

E' il quinto caso in un mese Il cadavere è stato trovato a Casandrino, all'interno di una Fiat Punto data alle fiamme. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo scheletro dell'auto era ancora fumante

10:54 - Il cadavere carbonizzato di un uomo di cui non è ancora nota l'identità è stato trovato all'interno di un'auto a Casandrino, nel Napoletano. Quando i carabinieri sono arrivati, l'auto (una Fiat Punto) era ancora fumante: il corpo è stato ritrovato sul sedile posteriore, con la faccia rivolta verso il basso. E' il quinto episodio del genere in meno di un mese tra i comuni di Giugliano in Campania, Caivano, Grumo Nevano e Casandrino.

Il 6 febbraio il primo ritrovamento, in via Ripuaria di Giugliano: il corpo devastato dalle fiamme fu trovato nel bagagliaio di una Renault Megane. Duplice omicidio e corpi dati alle fiamme anche il 17 febbraio a Caivano, popoloso comune dell'hinterland napoletano: in una Fiat Punto divorata dalle fiamme i carabinieri trovarono i corpi di due persone, forse due pregiudicati scomparsi, ma la certezza può giungere solo dagli esami del Dna. I carabinieri acquisirono un video: poche immagini sfocate che ritraggono vettura e passeggeri, ma sufficienti a far dire agli investigatori che i killer erano due donne.



Il 21 febbraio, infine, la quarta vittima: un altro cadavere carbonizzato rinvenuto a Grumo Nevano, in un'auto data alle fiamme in una strada di campagna: a fare la macabra scoperta una donna che stava facendo jogging. Il corpo, irriconoscibile, era nel bagagliaio di una Fiat Multipla.