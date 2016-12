18 febbraio 2014 Agguato di camorra nel Napoletano

Corpi carbonizzati in una Fiat Punto Le vittime sono ancora senza un nome e il riconoscimento per ora appare molto difficile. L'auto, su cui sono stati trovati i corpi crivellati, è stata rubata qualche giorno fa. A dare l'allarme una guardia giurata

12:36 - Non hanno ancora un nome i due cadaveri trovati carbonizzati lunedì sera in una Fiat Punto data alle fiamme in un'area di campagna di Casolla di Caivano, nel Napoletano. Le indagini dei carabinieri sono proseguite tutta la notte ma l'identificazione delle due vittime, entrambe adulte, appare molto difficile. L'ipotesi che gli investigatori dell'Arma ritengono al momento più probabile è quella di un agguato di camorra.

I due corpi sono stati trovati all'interno di una Fiat Punto, risultata rubata. Accanto all'auto in fiamme tre bossoli di arma da fuoco. A dare l'allarme e' stata una guardia giurata in servizio notturno di sorveglianza in una azienda che ha sede nella zona. L'uomo ha visto le fiamme ed ha chiamato carabinieri e vigili del fuoco.



Questi ultimi hanno spento il rogo, permettendo ai militari di dare il via alle indagini. L'auto con i cadaveri carbonizzati è stata scoperta in una area di campagna, alla periferia di Caivano, popoloso comune dell'hinterland napoletano ai confini con la provincia di Caserta.